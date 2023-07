POL-OH: Verkehrsunfall auf der L3176 - Pkw überschlägt sich mehrfach - Fahrerin leicht verletzt

Fulda (ots) - Einbruch in Einfamilienhaus Fulda. Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Freitag (21.07.) unbefugten Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Ellerstraße. Mit einem mittleren dreistelligen Geldbetrag flüchteten die Täter im Anschluss in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede ...

