Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Hünfeld - Zeugenaufruf

Hünfeld (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht kam es am Sonntag (23.07.2023) gegen 17.55 Uhr in Hünfeld in der Josefstraße, vor dem dortigen Haunecenter. Ein 59-jähriger BMW-Fahrer aus Burghaun wollte aus dem Parkplatz Haunecenter nach rechts in den Kreisverkehr Richtung Molzbacher Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen Kradfahrer, der die Josefstraße in die gleiche Richtung befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei der Kradfahrer aber nicht zu Fall kam und seine Fahrt mit unverminderter Geschwindigkeit fortsetzte. An dem Pkw BMW entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Bei dem flüchtigen Krad soll es sich um eine rot-weiße Enduro gehandelt haben.

Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter Telefon 06652/9658-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

