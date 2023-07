Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche - Sachbeschädigungen - Hinweise nach Körperverletzung erbeten

Fulda (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Freitag (21.07.) unbefugten Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Ellerstraße. Mit einem mittleren dreistelligen Geldbetrag flüchteten die Täter im Anschluss in unbekannte Richtung.

Versuchter Einbruch

Fulda. Indem sie vermutlich über den Zaun kletterten, gelangen unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag (21.07.) auf ein Grundstück in der Mainstraße. In dem dortigen Garten versuchten sie mittels unbekanntem Hebelwerkzeug das Fenster einer Gartenhütte aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Der Sachschaden beträgt rund 300 Euro.

Roller gestohlen

Fulda. Unbekannte Täter entwendeten zwischen Donnerstag (20.07.), 20 Uhr, und Freitag (21.07.), 4 Uhr, auf bislang nicht bekannte Weise einen blau-silbernen Roller des Herstellers CPI mit dem Kennzeichen "844 TXU". Das Zweirad war ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Lindenstraße abgestellt und hat einen Wert von rund 300 Euro.

Fahrrad entwendet

Fulda. In der Nacht zu Freitag (21.07.) entwendeten unbekannte Täter ein in der Scharnhornstraße gesichert abgestelltes Pedelec des Herstellers Cube. Das graue Zweirad der Typs "Stereo Hybrid" hat einen Wert von rund 4.500 Euro.

Sachbeschädigung

Hilders. Auf einem Lagerplatz in der Straße "Krautacker" in Batten beschädigten unbekannte Täter zwischen dem 8. und 22. Juli mehrere Pkw. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde von zehn Pkw des Herstellers "VW" sowie einem Ford Mondeo die Frontscheibe beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Diebstahl von Baustelle

Poppenhausen. Eine Baustelle in der Wasserkuppenstraße in Abtsroda war zwischen Freitagmittag (21.07.) und Samstagmorgen (22.07.) Ziel unbekannter Täter. Indem sie einen dortigen Baucontainer aufbrachen, gelangen sie ins Innere und entwendeten unter anderem zwei Akku-Elektrowerkzeuge - eine Akku Flex und einen Akku Schlagschrauber der Marke Bosch, drei dazugehörige Akkus sowie zwei Ladegeräte im Wert von rund 800 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20 Euro.

Einbruch in Baumarkt

Eiterfeld. Indem sie ein Fenster gewaltsam aufbrachen, gelangen unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag (22.07.) in das Gebäudeinnere eines Baumarktes in der Straße "Im Leibolzgraben". Im Inneren wurden die Räumlichkeiten auf zwei Etagen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Der Sachschaden beträgt rund 750 Euro.

Fahrradakku entwendet

Fulda. Unbekannte entwendeten am Samstag (22.07.), zwischen 11.50 Uhr und 12.05 Uhr, auf bislang nicht bekannte Weise den Fahrradakku eines Pedelecs im Wert von rund 250 Euro. Das schwarze Zweirad des Herstellers Sushi (Typ California Roll) stand zum Tatzeitpunkt vor einem Einkaufsmarkt in der Rabanusstraße.

Einbruch in Bürogebäude

Rasdorf. Unbekannte Täter brachen zwischen Freitag (21.07.), gegen 18.30 Uhr und Samstag (22.07.), gegen 10 Uhr, ein Fenster eines Firmengebäudes im Grabenweg auf. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten Bargeld im unteren vierstelligen Bereich aus mehreren Kassetten sowie einem Tresor, der gewaltsam aufgebrochen wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

25-Jährige unvermittelt angegriffen - Hinweise erbeten

Fulda. Eine 25-jährige Frau war Sonntagmorgen (23.07.), gegen 5 Uhr, zu Fuß in der Innenstadt unterwegs. In der Nähe des Domplatzes wurde sie nach derzeitigen Erkenntnissen erstmals auf einen Mann aufmerksam, der ihr augenscheinlich hinterher lief. Im Gerloser Weg wurde sie durch diesen schließlich angesprochen und aus noch unbekannter Ursache unvermittelt niedergeschlagen. Vermutlich durch ihr lautes Schreien, lies der Unbekannte von ihr ab und flüchtete. Die 25-Jährige wurde durch die Schläge am Kopf verletzt. Der Mann wird durch sie wie folgt beschrieben: südländisches Erscheinungsbild, circa 30 Jahre alt, schlanke Statur, dunkel gekleidet. Seine Jacke habe gelbe Akzente gehabt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Hinweise nach Streitigkeiten erbeten

Fulda. Zwei Personengruppen gerieten derzeitigen Erkenntnissen nach am Sonntagmorgen (23.07.), gegen 5.30 Uhr, in der Brauhausstraße aus bislang nicht bekannten Gründen in Streit. Einer der Beteiligten wurde dabei durch eine Person mittels bislang unbekanntem Gegenstand auf den Kopf geschlagen und leicht verletzt. Die Personengruppe wird von dem Geschädigten wie folgt beschrieben: fünf männliche Personen, südländisches Erscheinungsbild, circa 25 bis 35 Jahre alt. Einer der Unbekannten trug ein helles T-Shirt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen entwendet

Fulda. Von einem in der Dalbergstraße auf einem Parkplatz geparkten grünen Rover, entwendeten Unbekannte zwischen Samstagabend (22.07.) und Sonntagmorgen (23.07.) das vordere polnische Kennzeichen "DB - 66413" im Wert von rund 20 Euro. Zudem wurden die vordere und hintere Kennzeichenhalterung sowie der linke Außenspiegel des Pkw beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro.

Einbruch in Bürogebäude

Hünfeld. Auf bislang nicht bekannte Art und Weise gelangen unbekannte Täter zwischen Samstagabend (22.07.), 18.20 Uhr, und Sonntagmittag (23.07.), 12 Uhr, auf ein umfriedetes Firmengelände in der Straße "Lingeloh" in Nüst. Dort hebelten sie ein bodentiefes Fenster eines Gebäudes, welches sich hinter dem Einfahrtstor befindet, auf und gelangen so ins Innere. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Der Sachschaden beträgt rund 150 Euro.

Pkw aufgehebelt

Gersfeld. Indem sie die hintere links Scheibe eines blauen VW Passats beschädigten, gelangen Unbekannte am Sonntag (23.07.) ins Pkw-Innere. Dort entwendeten sie eine braune Lederhandtasche im Wert von rund 50 Euro. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz "Fulda Quelle" in Obernhausen. Der Diebstahl wurde gegen 15 Uhr bemerkt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Farbschmiererei an Feuerwehrgerätehaus

Hosenfeld. Zwischen Freitag (21.07.), 16 und 18.30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in der Bergstraße das dortige Feuerwehrhaus durch Farbschmierereien. Sie besprühten die Fassade an mehreren Stellen mit schwarzer Sprühfarbe. Auch der Deckel einer Mülltonne wurde dadurch beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 500 beziffert.

Außenspiegel abgetreten

Flieden. Zwischen Samstag (22.07.), 22 Uhr, und Sonntag (23.07.), 13 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Höf und Haid (Katzenberg) ein an der Kreisstraße 86 abgestelltes Fahrzeug. An dem Pkw, einem weißen BMW, wurde der rechte Außenspiegel abgeschlagen oder abgetreten. Der Sachschaden wird auf rund 750 Euro beziffert.

Julissa Sauermann

