Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche nach versuchtem Raub

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem versuchten Raub und einer Körperverletzung am Mittwoch, 5. Oktober 2022, sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls in Schalke. Ein unbekannter Täter versuchte einer 22-jährigen Frau gegen 17.40 Uhr in Höhe einer Haltestelle an der Leipziger Straße ihr Handy zu entreißen, als sie an einer Ampel wartete. Die Tat misslang jedoch, woraufhin der Täter von hinten vermutlich eine Glasflasche nach der Gelsenkirchenerin warf. Anschließend beleidigte er die 22-Jährige, ehe der Unbekannte flüchtete. Der Mann ist mindestens 30 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank, hat graue Haare und trug eine graue Sweatshirt-Jacke sowie eventuell eine blaue Jeans. Hinweise zu dem Täter bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

