Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kind angegangen - Widerstand gegen Beamte

Gelsenkirchen (ots)

Ein 44-Jähriger ist am Mittwoch, 5. Oktober 2022, in Erle offenbar erst ein Kind angegangen und hat sich anschließend den polizeilichen Maßnahmen widersetzen wollen. Gegen 9.30 Uhr war eine 22-jährige Gelsenkirchenerin zu Fuß mit ihrem zweijährigen Kind, das zu diesem Zeitpunkt weinte, im Kinderwagen auf der Cranger Straße unterwegs. Aus einem der Häuser trat plötzlich der 44-Jährige heraus und soll zunächst versucht haben, das Kind zu beruhigen. Als ihm dies nicht gelang, soll er das Kind an beiden Handgelenken gegriffen und Mutter und Kind lautstark angeschrien haben. Die 22-Jährige flüchtete daraufhin mit ihrem Sohn in ein nahegelegenes Geschäft. Die alarmierten Beamten konnten den Tatverdächtigen schließlich in unmittelbarer Tatortnähe ausfindig machen. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen leistete der Mann massiven Widerstand. Der 44-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam gebracht, wo ein Arzt dem alkoholisierten Gelsenkirchener eine Blutprobe entnahm.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell