Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Zusammenstoß mit Gegenverkehr im Bereich einer Autobahnausfahrt

Eichenzell. Am Freitag (21.07.) ereignete sich gegen 18:15 Uhr auf der A66 ein Verkehrsunfall mit rund 9.000 Euro Sachschaden. Ein 32-jähriger Mann aus dem Landkreis Solingen befuhr mit seinem Audi A3 die Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt und beabsichtigte nach aktuellem Kenntnisstand diese an der Ausfahrt Eichenzell zu verlassen. Aus noch unklarer Ursache verlor der Pkw-Fahrer dabei auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet im Ausfahrtsbereich auf die Gegenfahrbahn. Hierdurch kam es zum frontalen Zusammenstoß mit dem VW Golf einer 59-jährigen Frau aus der Gemeinde Hofbieber, die aus Richtung Eichenzell kommend auf die BAB 66 in Richtung Frankfurt auffahren wollte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Unfall beim Abbiegen

Fulda. Ein 51-jähriger Roller-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Sonntag (23.07.) leicht verletzt. Eine 49-jährige Mitsubishi-Fahrerin befuhr gegen 13 Uhr die Johannes-Dyba-Allee in südwestliche Richtung und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach links in die Kanalstraße abbiegen. Der Roller-Fahrer beabsichtigte zeitgleich an der Mitsubishi-Fahrerin vorbeizufahren, wodurch es aus noch nicht näher bekannter Ursache zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Kind - Zeugenaufruf

Hünfeld. Am Sonntag (23.07.), gegen 19:40 Uhr, wurde ein Kind in der Mackenzeller Straße von einem Pkw-Fahrer angefahren. Das Kind wollte nach momentanem Kenntnisstand mit seinem Fahrrad die Mackenzeller Straße von der Kreuzbergstraße in Richtung Friedensstraße überqueren. Dabei kam es aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit einem Fahrzeug, bei dem das Kind leicht verletzt wurde und anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Der Autofahrer entfernte sich im Anschluss vom Unfallort, ohne sich um seine Pflichten zu kümmern. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen handelte es sich bei dem Fahrzeug und einen silbernen Pkw. Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter 06652/96580 oder jede andere Polizeidienststelle.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Verkehrsunfallflucht

Ludwigsau. In der Zeit vom Freitag (21.07.), gegen 20 Uhr, bis Sonntag (23.07.), gegen 14 Uhr, parkte eine 28-jährige Fahrerin aus Ludwigsau ihren orangefarbenen Ford Fiesta ordnungsgemäß in der Straße "Am Giegenberg", Höhe Hausnummer 42. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß auf noch ungeklärte Art und Weise mit dem abgestellten Ford zusammen und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

