POL-OH: Auffahrunfall in Sorga

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld - Am Montag, den 24.07.2023, um 10:10 Uhr, befuhren ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld, ein 73-jähriger Pkw-Fahrer aus Friedewald und ein 66-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld in dieser Reihenfolge die Hauptstraße in Sorga aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Friedewald. Der 52-Jährige vorausfahrende Fahrer wollte nach links in die Straße "Am Brunnen" abbiegen und musste verkehrsbedingt abbremsen. Der 73-Jährige hinter ihm fahrende PKW-Fahrer bremste ebenfalls. Der 66-jährige Mercdedes Benz Vito-Fahrer schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und fuhr auf den vorausfahrenden PKW auf. Infolge dessen wurde der PKW des Fahrers aus Friedewald auf den Vordermann geschoben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 32.000 Euro.

