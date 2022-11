Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Lastwagen mit Brennholz kippte zur Seite

Ulm (ots)

Zum Fototermin vom 10.11.2022, 17.53 Uhr:

Der Polizei wurde am Donnerstag um 17.20 Uhr ein umgekippter Lastwagen in der Steinhauser Straße im Ortsteil Reichenbach mitgeteilt. Die Unfallstelle war im Verlauf einer nach links abknickenden Vorfahrtsstraße. Der Lastwagen hatte eine Absetzmulde mit Brennholz geladen. Vermutlich hatte der 54-jährige Fahrer für diesen Straßenverlauf eine zu hohe Geschwindigkeit. Der Lastwagen kippte auf die rechte Seite, blieb aber im 45 Grad Winkel auf den rechten Rädern stehen. Die Absetzmulde lag auf der rechten Seite auf dem Gehweg, hatte sich aber nicht vollständig vom Lastwagen gelöst. Die Ladung war vor den Stufen zum Dorfgemeinschaftshaus verteilt. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden am Lastwagen steht noch nicht fest. Die Feuerwehr Reichenbach musste auslaufendes Öl und Diesel abbinden. Die Ortsdurchfahrt war bis 21.25 Uhr gesperrt.

++++++++++++++++++++ 2231322

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell