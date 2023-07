Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Jugendheim - Trickbetrug - Zeugenaufruf

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Jugendheim

Romrod. In der Nacht zu Montag (24.07.) hebelten Unbekannte ein Fenster eines Jugendraums in der Zeller Straße auf. Anschließend betraten die Täter unbefugt die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, ist momentan noch unklar. Es entstand jedoch Sachschaden von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickbetrug - Zeugenaufruf

Herbstein. Am Freitagabend (14.07.), zwischen 18 Uhr und 19 Uhr, griff ein bislang unbekannter Mann in eine Kassenlade in einem Lebensmittelgeschäft in der Hessenstraße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gab der Mann vor, sich einen mittleren dreistelligen Geldbetrag wechseln lassen zu wollen. Als die Kassiererin der Bitte nachkam und die Kasse öffnete, griff der Täter unvermittelt in die geöffnete Geldkassette. Der aufmerksamen Mitarbeiterin gelang es noch, dem Unbekannten mehrere Geldscheine zu entreißen. Dennoch gelang es ihm, mitsamt eines hohen dreistelligen Geldbetrages zu flüchten. Der bislang unbekannte Täter kann als männlich, etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, mit Dreitagebart, dunklen, kurzrasierten Haaren, normaler Statur, rundem Kopf und südländischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Tatzeit habe er eine dunkelblaue Jeans und einen grünen, langärmeligen Pullover getragen. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell