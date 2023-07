Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bei Wohnungsdurchsuchung 200 Gramm Haschisch aufgefunden

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Bad Hersfeld. Beamte der Kriminalpolizei Bad Hersfeld beschlagnahmten am Dienstagnachmittag (25.07.) circa 200 Gramm Haschisch in der Wohnung einer 33-jährigen Frau in Bad Hersfeld.

Im Rahmen von Ermittlungen des Bad Hersfelder Rauschgiftkommissariats ergab sich der Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen die Bad Hersfelderin. Vor diesem Hintergrund erließ das Fuldaer Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräume, in denen die Beamten einen ebenfalls tatverdächtigen 28-jährigen Mann antrafen.

In der Wohnung stellten die Polizistinnen und Polizisten rund 200 Gramm Haschisch sowie weitere Beweismittel sicher.

Da gegen den 28-Jährigen bereits ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kassel wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in einer anderen Sache vorlag, wurde er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die 33-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Beide Personen müssen sich nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda.

Sarah Beier,

Staatsanwaltschaft Fulda, stellvertr. Pressesprecherin, 0661/924-2714

Sandra Suski,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecherin, 0661/105-1099

