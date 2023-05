Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Korbacher Kripo sucht Zeugen nach versuchtem Straßenraub

Korbach (ots)

Zu einem versuchten Straßenraub kam es gestern Abend (30. Mai) in der Bad Wildunger Brunnenstraße. Der unbekannte Täter musste ohne Beute flüchten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der unbekannte Täter folgte einer 53-jährigen Frau aus Bad Wildungen. Gegen 19.45 Uhr sprach er die Frau in einem Hinterhof in der Brunnenstraße an. Mit einem Messer in der Hand griff er nach ihrer Tasche und forderte sie gleichzeitig auf, diese herauszugeben. Die Frau reagierte, indem sie eine kleine Holztür zuschlug und mit einem Fuß zusperrte. Gleichzeitig rief sie laut um Hilfe und nach der Polizei, dadurch wurde auch eine Zeugin aufmerksam. Daraufhin flüchtete der unbekannte Täter zu Fuß in Richtung der Straße An der Mauer. Die angegriffene Frau blieb unverletzt.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei Bad Wildungen führten nicht zum Erfolg.

Von dem Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Etwa 20 bis 30 Jahre alt,

etwa 180 cm groß, schlanke Statur, kurze, blonde, lockige Haare, an den Seiten kurz rasiert, sprach hochdeutsch ohne erkennbaren Akzent, trug eine schwarze Arbeitshose mit neongrünen Taschen und ein schwarzes T-Shirt.

Die Kriminalpolizei Korbach hat noch am Dienstagabend die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die am Dienstag zwischen 19.00 und 20.00 Uhr verdächtige Beobachtung im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter der Tel. 05631/9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell