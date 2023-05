Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Trickdieb stiehlt 300 Euro aus Kasse eines Supermarktes

Korbach (ots)

Ein bislang unbekannter Trickbetrüger hat am Dienstagnachmittag (25. Mai)) in einem Supermarkt in der Bad Wildunger Itzelstraße mit der sogenannten Wechselfalle bei einer Angestellten 300 Euro ergaunert.

Der Unbekannte war zwischen 17.00 und 18.00 Uhr in dem Geschäft. An der Kasse fragte er eine Angestellte, ob sie ihm 600 Euro wechseln könne. Die Angestellte lehnte den Wechselwusch ab und wurde anschließend von dem unbekannten Täter in ein Gespräch verwickelt und dadurch abgelenkt. Dies nutzte der Trickdieb aus und entwendete 300 Euro aus der Kasse.

Bei der Anzeigenerstattung beschrieb die Angestellte den Täter als etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann, etwa 170 cm groß mit untersetzter Figur. Er soll gebrochen Deutsch gesprochen haben und südosteuropäisch aussehen.

Wer Hinweise zu dem unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Bad Wildungen unter der Tel. 05621/70900 zu melden.

Außerdem rät die Polizei zu erhöhter Aufmerksamkeit, wenn Kunden an der Kasse hohe Geldbeträge oder eine Vielzahl von Scheinen wechseln möchten. Wird man zudem abgelenkt und bedrängt, sollte die Kasse sofort geschlossen und Kollegen zu Hilfe gebeten werden. Im Zweifelsfall sollte die Polizei informiert werden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

