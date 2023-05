POL-KB: Willingen - Bike-Festival Willingen, Polizei verzeichnet nur wenig Straftaten

Korbach (ots) - Am Samstagmorgen erstattete eine Korbacherin Anzeige bei der Polizei, da sie in der Nacht zuvor von einem unbekannten Exhibitionisten belästigt wurde. Die Polizei bittet um Hinweise. Der Unbekannte gelangte gegen 00.30 Uhr auf das Grundstück des Wohnhauses in der Heinestraße in Korbach. Dort beobachtet er offensichtlich eine Bewohnerin durch ein Fenster. Als diese ihn bemerkte, nahm er gerade sexuelle ...

mehr