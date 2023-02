Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ein 52-jähriger wurde am Dienstagmittag in Hermsdorf in der Erich-Weinert-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein dabei durchgeführter Drogentest erbrachte, dass der Mann unter dem Einfluss von Amphetaminen stand. Eine Anzeige wurde erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641-81 1504 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

