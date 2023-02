LPI-J: Berauscht unterwegs

Jena (ots) - Im Laufe des Dienstages kam es in der Fritz-Ritter-Straße zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Unbekannte drangen in der Zeit zwischen 14:15 Uhr bis 21:30 Uhr, vermutlich über den Balkon in die Wohnung ein, durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Die Polizei sucht diesbezüglich Zeugen. Wenn Ihnen etwas aufgefallen ist, dann wenden sie sich an die Polizei Jena unter: 03641 - 810 oder per Mail an ID.LPI.Jena@polizei.thueringen.de Rückfragen ...

