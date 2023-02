LPI-J: Diebstahl von Baustelle

Jena (ots) - Gleich zwei Einbruchsversuche wurden der Polizei am Dienstagmorgen gemeldet. So hatten Unbekannte in der Nacht, zwischen 01:00 - 07:45 Uhr, in der Mühlenstraße versucht, die Hauseingangstür eines Wohnhauses aufzuhebeln. In der Rudolstädter Straße konnten ebenfalls Einbruchsspuren an der Tür eines Gebäudes festgestellt werden, welches durch die Feuerwehr zu Übungszwecken genutzt wird. In beiden Fällen gelang das Eindringen in das Gebäude nicht, so dass ...

