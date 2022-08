Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6, Sinsheim: Reifen geplatzt - 7 Fahrzeuge beschädigt; Zeugen gesucht!

BAB 6, Sinsheim (ots)

Am frühen Montagmorgen gegen 1 Uhr platzte im Bereich der A6 in Höhe Sinsheim der Reifen eines LKWs. Der geplatzte Reifen wurde auf mehrere nachfolgende Fahrzeuge geschleudert, welche teilweise stark beschädigt wurden. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden, die übrigen Fahrzeuge waren nur noch eingeschränkt verkehrstauglich. Die 58-jährige Beifahrerin eines Seats, welcher als Erstes durch den LKW-Reifen getroffen wurde, erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen ist noch nicht abschließend beziffert, liegt nach ersten Einschätzungen jedoch mindestens im fünfstelligen Bereich. Das unfallverursachende Fahrzeug flüchtete im Anschluss weiter in Richtung Mannheim. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen wurde das Fahrzeug nicht mehr festgestellt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfall oder dem flüchtigen LKW geben können, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Walldorf unter Tel.: 06227/35826-0 in Verbindung zu setzen.

