Polizei Düren

POL-DN: Rotlicht missachtet, Unfall verursacht

Düren (ots)

Auf der Kreuzung Schoellerstraße/ B56n kam es gestern zu einem Unfall zwischen zwei Pkw, nachdem ein Linksabbieger bei Rot über die Ampel gefahren war. Eine Person wurde leicht verletzt.

Gegen 15:45 Uhr war der 57-jährige Jülicher mit seinem Pkw aus Richtung Friedrich-Ebert-Platz auf der Schoellerstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der B56n ordnete er sich auf der Linksabbiegerspur ein, um seine Fahrt auf der B56 Richtung Autobahn fortzusetzen. Als er in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 47 Jahre alten Mannes aus Jülich. Dieser stand auf der anderen Seite der Kreuzung und wollte geradeaus fahren. Beide Verkehrsteilnehmer gaben an, dass ihre Ampeln Grün zeigten. Zeugen, die sich hinter dem 57-Jährigen befanden, berichteten jedoch übereinstimmend, dass die Ampel des Linksabbiegers rot war.

Der 47-jährige Jülicher wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro und beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn zeitweise gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell