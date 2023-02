Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach gewerbsmäßigen Diebstahls gesucht

Apolda (ots)

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Täterlichtbilder sowie zur Öffentlichkeitsfahndung liegt vor.

Am Dienstag, den13.01.2023, zwischen 13:27 Uhr und 13:44 Uhr entwendeten die zwei unbekannten Tatverdächtigen in den Geschäfts- und Verkaufsräumen einer Drogeriekette am Alexander-Puschkin-Platz in Apolda acht hochwertige Parfumflacons im Gesamtwert von 912.10 EUR. Hierbei gingen die Täter arbeitsteilig vor, um die Waren ohne zu bezahlen für sich zu behalten. Nachdem zunächst der erste Tatbeteiligte die teuren Damen- und Herren-Duftflacons aus dem Warenträger entnahm und sich damit in das Obergeschoss des Marktes begab, platzierte er diese im Bereich eines Warenständers. Anschließend verließ er den Markt. Ca. fünf Minuten später betrat der zweite Tatbeteiligte den Markt, begab sich zielgerichtet ins Obergeschoss, schaute sich absichernd um und versteckte sodann, als er sich unbeobachtet fühlte, alle acht Duftflacons unter seiner Bekleidung. Um die Warensicherungen zu umgehen, führte er mutmaßlich Störtechnik mit sich. Er verließ im Anschluss den Markt mit dem Diebesgut, welches er für sich behalten wollte, auf direktem Weg.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder gar den unbekannten Tätern geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Apolda zu melden. Die Erreichbarkeit ist unter 03644 541 0 oder per Mail an PI.Apolda@polizei.thueringen.de gegeben.

