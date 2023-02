Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht im Auto unterwegs

Weimar (ots)

In der Nordstraße wurde gestern Nachmittag der Fahrer eines Renaults einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 44- Jährige vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte. Ein erster Test ergab einen Wert von 0,7 Promille. Den Weimarer erwartet ein Bußgeldverfahren. Ähnliches hat ein 44-jähriger Mellinger zu erwarten. In seinem Ford geriet er zwischen Umpferstedt und Mellingen in eine Verkehrskontrolle, in welcher bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit ein mit ihm durchgeführter Drogentest positiv reagierte. In beiden Fällen wird die Auswertung einer Blutprobe die genaue Konzentration im Körper ergeben.

