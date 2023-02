LPI-J: Audi A6 zerkratzt

Weimar (ots) - In der Nordstraße wurde gestern Nachmittag der Fahrer eines Renaults einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 44- Jährige vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte. Ein erster Test ergab einen Wert von 0,7 Promille. Den Weimarer erwartet ein Bußgeldverfahren. Ähnliches hat ein 44-jähriger Mellinger zu erwarten. In seinem Ford geriet er zwischen Umpferstedt und Mellingen in eine Verkehrskontrolle, in welcher bei der ...

mehr