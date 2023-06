Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Bike beschädigt

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 16.06.2023; 20:30 Uhr - 21:30 Uhr

Am Freitagabend den 16.06.2023, stellte eine 60jährige Frau aus einem Einbecker Ortsteil ihr E-Bike in der Marktstraße in Einbeck ab. Hierbei schloss sie dieses an ein weiteres dort befindliches Fahrrad an. Als sie nach ca. 1 Stunde zu ihrem Rad zurückkehrte stellte sie fest, dass dieses durch einen bislang unbekannten Täter am Lenker, am Rahmen sowie am hinteren Schutzblech beschädigt worden war. Insgesamt ist dabei ein Lackschaden von ca. 200,- Euro entstanden. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Zeugen, die möglicherweise Angaben zu Tat/Täter machen können sich unter Tel. 05561/31310 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell