Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf der B 27 bei Burghaun

Burghaun (ots)

Am Donnerstag (27.07.) kam es gegen 16.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Ortsausgang von Burghaun in Höhe eines an der Bundesstraße 27 gelegenen Lebensmittelmarktes. Eine 29-jährige Seat Fahrerin aus Hünfeld wollte vom Lebensmittelmarkt kommend auf die B 27 nach links in Richtung Hünfeld auffahren und übersah hierbei offenbar den vorfahrtsberechtigten Pkw Ford, der aus Richtung Hünfeld kommend in Richtung Bad Hersfeld fuhr.

Der 42-jährige Fahrer des Pkw Ford konnte einen Zusammenstoß mit dem Seat nicht mehr verhindern, sodass beide Fahrzeuge mittig der Fahrbahn zusammenprallten.

Hierdurch wurde die Fahrerin des Seat und zwei im Ford mitfahrende Kinder leicht verletzt. Zwei Verletzte wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Vor Ort waren auf Grund der anfänglichen Meldung über weiterer Verletzte fünf Rettungswagen eingesetzt. Des Weiteren waren Feuerwehrkräfte aus Burghaun und Rothenkirchen im Einsatz.

An beiden Pkw entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, sodass beide abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 18.500 Euro.

Gefertigt: Zans, POK, Polizeistation Hünfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell