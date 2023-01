Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei ermittelt zu Bränden in Dömitz

Dömitz (ots)

Nach zwei Bränden am Wochenende in Dömitz ermittelt die Polizei jetzt wegen Brandstiftung. Am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr ist im Außenlager einer Verkaufseinrichtung in der Straße "Am Floßgraben" ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Container mit Verpackungsmaterialien waren in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte den Brand, der einen vorläufig geschätzten Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursachte. Bereits am Samstagnachmittag wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand im ehemaligen Bahnhofsgebäude der Stadt gerufen. Unbekannte hatten im Keller des leerstehenden Gebäudes Unrat entzündet. Auch hier kam die Feuerwehr zum Löscheinsatz. Im Zuge der Ermittlungen geht die Polizei bereits ersten Hinweisen zu den mutmaßlichen Verursachern nach.

