POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Wegberg (ots) - Einbrecher gelangten gewaltsam in die Räumlichkeiten eines an der Bahnhofstraße gelegenen Einfamilienhauses und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Schmuckstücke. Der Tatzeitraum lag zwischen Samstagmorgen (1. Juli), 10.30 Uhr, und Sonntagmorgen (2. Juli), 10.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

