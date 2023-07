POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Kreis Heinsberg (ots) - Straftaten Gangelt-Birgden - Pkw-Anhänger entwendet Ein Pkw-Anhänger der Marke Tema mit der Städtekennung für Düsseldorf (D -...) wurde in der Nacht zum 01.07.2023 in Birgden entwendet. Tatort war die Bahnhofstraße. Dort stand das Fahrzeug ohne Diebstahlsicherung in einer Parkbucht. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf. Geilenkirchen-Niederheid - Pkw-Anhänger entwendet Ebenfalls in der ...

