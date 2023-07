Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Flüchtender Tankbetrüger verletzt Frau

Zeugen gesucht

Selfkant-Wehr (ots)

Am Sonntagnachmittag (2. Juli) betankte ein bislang unbekannter Mann gegen 14.50 Uhr an einer Tankstelle an der Landstraße einen blauen Alfa Romeo 159 mit niederländischen Kennzeichen. Da der Mann im Begriff war, das Tankstellengelände nach dem Tankvorgang ohne Bezahlung zu verlassen, gingen eine 36 Jahre alte Frau und ein 32 Jahre alter Mann zum Fahrzeug und versuchten, den Fahrer des Alfa Romeo aufzuhalten. Hierfür griffen sie durch die geöffneten Fenster in das Fahrzeug. Als der Tankdieb anfuhr, verletzte sich die Frau, die von der Beifahrerseite aus in das Fahrzeug griff. Sie musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Flüchtige war etwa 35 Jahre alt, korpulent und zirka 175 bis 180 Zentimeter groß und entfernte sich in Richtung Sittard. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrer beziehungsweise dem Fahrzeug machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02452 920 0 zu melden. Alternativ können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben, ober über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell