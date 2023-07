Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 182 vom 02.07.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Gangelt-Birgden - Pkw-Anhänger entwendet

Ein Pkw-Anhänger der Marke Tema mit der Städtekennung für Düsseldorf (D -...) wurde in der Nacht zum 01.07.2023 in Birgden entwendet. Tatort war die Bahnhofstraße. Dort stand das Fahrzeug ohne Diebstahlsicherung in einer Parkbucht. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf.

Geilenkirchen-Niederheid - Pkw-Anhänger entwendet

Ebenfalls in der Nacht zum 01.07.2023 entwendeten Unbekannte auf der von-Humboldt-Straße einen Pkw-Anhänger der Marke Saris mit Heinsberger Städtekennung (HS - ...). Dazu hatten die Täter zunächst ein Gartentor aufgebrochen und dann den Anhänger vom Grundstück gezogen. Es liegen derzeit keine Hinweise zu den Tätern vor. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf.

Gangelt-Stahe - Täter flüchten nach versuchtem Diebstahl von Krad - Zeugen gesucht

Um 09.50 Uhr des 01.07.2023 versuchten insgesamt vier männliche Personen ein zum Verkauf abgestelltes und an einem Stahlzaun an der Bundesstraße angekettetes Krad der Marke Simson/Schwalbe zu entwenden. Dazu fuhren die Täter mit einem schwarzen Pkw - vermutlich des Typs Alfa Romeo und niederländischen Kennzeichen - und einem Pkw-Anhänger vor. Beim Versuch, das Krad vom Zaun zu lösen wurden sie durch Zeugen überrascht und ergriffen die Flucht in Richtung Gangelt. Die Männer sprachen Niederländisch, waren kräftig und etwas größer. Der Anhänger hatte eine Plane und es war ein Kennzeichen mit Heinsberger Städtekennung (HS - ...) angebracht. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Zudem besteht die Möglichkeit, einen Hinweis über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Verkehrsunfälle/Verkehrsstraftaten

Heinsberg-Unterbruch - alkoholisierter Kradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Am 01.07.20203 gegen 20.45 Uhr befuhr ein 32 Jahre alter Kradfahrer die Wassenberger Straße in Fahrtrichtung Wassenberg. Ohne Fremdeinwirkung stürzte dieser in Höhe der Einmündung Rohmen, zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten fest, dass der Mann aus Wegberg stark alkoholisiert war und ordneten eine Blutprobe an. Zudem hatte der Mann keinen Führerschein für das Krad der Marke Piaggio. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, welches beim Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg bearbeitet wird.

Heinsberg-Waldenrath/Schierwaldenrath - Zeugen nach Unfall gesucht

Ein 44 Jahre alter Radfahrer aus Geilenkirchen befuhr am Samstag, den 01.07.2023 gegen 06.15 Uhr einen Wirtschaftsweg von Waldenrath kommend in Richtung Maarstraße in Schierwaldenrath. In Höhe der Überführung der B 56 kam dem Mann ein weißes Baustellenfahrzeug mit einem überbreiten Anhänger entgegen. Beim Ausweichen stürzte der Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Das entgegenkommende Fahrzeuggespann fuhr jedoch ohne Anzuhalten weiter. Das Fahrzeug soll mit mindestens drei Personen besetzt gewesen sein. Weitere Erkenntnisse zu diesem Fahrzeug oder den Insassen liegen derzeit nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Zudem besteht die Möglichkeit, einen Hinweis über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Heinsberg-Oberbruch - unter Drogen und ohne Führerschein

Eine Polizeistreife führte am 02.07.2023 gegen 01.45 Uhr eine Verkehrskontrolle auf der Carl-Diem-Straße durch. Dabei wurde ein 27-jähriger Heinsberger angehalten. Der Führer des Nissan hatte keinen Führerschein und stand zudem unter Drogeneinfluss. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Selfkant-Höngen - Autofahrer ist stark alkoholisiert

Am 02.07.2023 fiel aufmerksamen Zeugen gegen 05.25 Uhr auf der B 56 die unsichere Fahrweise des Führers eines Seat auf. Die hinzugerufene Polizeistreife stellte deutlichen Alkoholkonsum bei dem 32 Jahre alten Geilenkirchener fest. Dieser musste seinen Führerschein abgeben und sich einer Blutprobe unterziehen. Es erwartet ihn ein Strafverfahren.

Erkelenz - Radfahrer fährt betrunken gegen Auto

Gegen 03.00 Uhr des 02.07.2023 befuhr ein Radfahrer die Brückstraße und prallte dort gegen einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Der 32-jährige Erkelenzer wurde dabei verletzt und musste sich im Krankenhaus behandeln lassen. Zudem stand er unter deutlicher Alkoholeinwirkung und die unfallaufnehmende Polizeistreife veranlasste eine Blutprobe. Am Pkw der Marke VW entstand Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell