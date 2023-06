Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach Hundebiss

Heinsberg-Unterbruch (ots)

Eine 69 Jahre alte Frau ging am 29. Juni (Donnerstag) gegen 9 Uhr morgens im Bereich der Wurmstraße auf einem Wirtschaftsweg in Richtung Wurm beziehungsweise Industriegebiet Borsigstraße spazieren. Dort ging die Heinsbergerin an einem Mann und einer Frau vorbei, die insgesamt drei Hunde ausführten. Einer der Hunde biss der älteren Frau in das Bein. Die Unbekannten entschuldigten sich, drehten sich um und gingen dann zurück in Richtung Unterbruch. Der Mann war etwa 55 bis 60 Jahre alt, dunkelhaarig und trug ein helles Hemd. Seine Begleiterin war zirka 60 Jahr alt, hatte eine graue Dauerwelle und trug eine kurze Jeanshose sowie ein rotes T-Shirt. Der Hund, der die Frau verletzte, war groß und grau. Ein weiterer Hund war weiß und hatte schwarze Punkte. Personen, die Hinweise auf die Identität der beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, einen Hinweis über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

