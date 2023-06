Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebe entwenden Kabeltrommel von Baustelle

Zeugensuche

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Anwohner wurden am frühen Donnerstagmorgen (29. Juni) gegen 00.45 Uhr in der Steinstraße auf verdächtige Geräusche aufmerksam. Als sie auf der Straße nachschauten, sahen sie an einer Baustelle einen Pkw mit Anhänger und zwei männliche Personen, die gerade dabei waren, eine Kabeltrommel auf den Anhänger zu laden. Danach flüchteten sie mit dem Gespann über die Steinstraße in Fahrtrichtung Hagbrucher Straße. Am Fahrzeug, vermutlich einem grauen SUV, war lediglich die Städtekennung "HS" zu erkennen. Das restliche Kennzeichen soll abgeklebt gewesen sein. Die Täter waren laut Beschreibung etwa 20 bis 30 Jahre alt und 180 bis 185 Zentimeter groß. Beide waren dunkel gekleidet. Einer der Männer war dunkelhaarig, sein Komplize hatte blondes Haar. Personen, die im zur Rede stehenden Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, einen Hinweis über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell