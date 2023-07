Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter stehlen bei Kaufabwicklung hochwertige Uhr und flüchten

Zeugensuche

Wegberg-Busch (ots)

Ein Wegberger bot über eine Internetplattform eine hochwertige Uhr zum Kauf an. Daraufhin meldete sich ein bislang unbekannter Mann, der den Verkäufer bereits letzte Woche zu Hause besuchte, um die Uhr anzuschauen. Der Unbekannte und der Verkäufer verabredeten sich dann für Sonntagabend (2. Juli) gegen 19.30 Uhr zur Kaufabwicklung. Der Käufer erschien in Begleitung eines zweiten Mannes an der Wohnanschrift und betrat das Haus des Wegbergers. Beide Männer prüften den angebotenen Zeitmesser. Als der Begleiter gegen 20 Uhr kurz das Haus verließ, schubste der Käufer den älteren Mann und flüchtete mit der Uhr nach draußen. Die Täter flüchteten mit einem dunklen Audi A 7 mit Mönchengladbacher Kennzeichen (MG-) in unbekannte Richtung. Das Kriminalkommissariat in Erkelenz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Bereich Busch verdächtige Beobachtungen gemacht haben beziehungsweise denen der beschriebene Audi A 7 aufgefallen ist. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02452 920 0 zu melden. Alternativ können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben, ober über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

