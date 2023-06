Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verunfallt

Friemar (Landkreis Gotha) (ots)

Auf der K24 zwischen Friemar und Tröchtelborn ereignete sich heute Morgen ein Verkehrsunfall. Eine 48-jährige Fahrerin eines Honda fuhr von Tröchtelborn in Richtung Friemar und kam in einer dort befindlichen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Die Frau wurde dabei verletzt und kam in ein Krankenhaus, der Honda musste abgeschleppt werden. (jd)

