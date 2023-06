Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Traktor entwendet- Zeugensuche

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannt gebliebene Personen begaben sich zu einem auf einem Anhänger aufgeladenen Traktor in Neustadt am Rennsteig. In der weiteren Folge wurden der Anhänger sowie der darauf befindliche Traktor entwendet. Das Beutegut hat einen Wert von ungefähr 5.000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen gestern, 19.30 Uhr und heute Morgen, 05.00 Uhr. Es wird angenommen, dass zum Abtransport des Beutegutes ein Kraftfahrzeug verwendet wurde. Zeugen zum Sachverhalt werden geben sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0157809/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

