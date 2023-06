LPI-GTH: Überladen

Ilmenau (ots) - In der Zeit zwischen dem 17. Juni, 20.00 Uhr und heute, 06.30 Uhr gelangten ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Kopernikusstraße. Aus diesem wurde in der weiteren Folge ein E-Bike entwendet. Bei dem Beutegut handelt es sich um ein Elektrofahrrad der Marke "Moustache" des Typs "Game 7" in der Farbe Orange mit einem Wert von ungefähr 5.500 Euro. ...

