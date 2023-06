POL-SN: Gartenschuppen durch technischen Defekt niedergebrannt

Schwerin (ots) - In kurzer Folge wurden am gestrigen Nachmittag in Schwerin zwei Kinder im Straßenverkehr verletzt: Der erste Fall ereignete sich gegen 15.35 Uhr in der Hamburger Allee in Höhe der Fußgängerampel an der Haltestelle Hegelstraße: Ein 4-jähriges Mädchen riss sich ersten Erkenntnissen nach los und betrat plötzlich trotz Rotlichts für Fußgänger ...

