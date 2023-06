Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Unbekannte stecken mehrere Müllbehälter an - Polizei sucht Zeugen

Warnhinweis zur Brandgefahr bei derzeitiger Trockenheit

Schwerin (ots)

Die Schweriner Polizei sucht derzeit nach unbekannten Tatverdächtigen, die am gestrigen Abend mehrere Papiertonnen im Stadtgebiet in Brand gesetzt haben. Die Behälter wurden in der Zeit von 18.00 bis 19.00 Uhr sowohl in der Wismarschen Straße sowie in der Robert-Beltz-Straße in Brand gesetzt und mussten zum Teil von der Feuerwehr gelöscht werden. Zum Teil schritten aber auch Anwohner tatkräftig ein und löschten die Brände.

Zu Gebäudeschäden kam es glücklicherweise nicht, obwohl einige Behälter nah an Wohngebäuden standen. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend nach Zeugen. Wer Angaben zu den Tätern machen kann oder sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 o. -1560 sowie über die Onlinewache mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Wir weisen darauf hin, dass derzeit auf Grund der anhaltenden Trockenheit erhöhte Brandgefahr besteht. Das umfasst nicht nur außerstädtische Grün- und Waldflächen, sondern auch bebaute Bereiche innerhalb der Landeshauptstadt. Das Inbrandsetzen abgestellter Müllbehälter oder andere Fälle von Vandalismus durch Feuer (siehe Pressemitteilung zur Brandlegung in öffentlicher Toilette in Schwerin vom 5.6.:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/5525824 )

bergen angesichts der derzeitigen Witterungsbedingungen auch immer die erhöhte Gefahr des Übergreifens der Flammen auf angrenzende Gebäude. Das Inbrandsetzen von Müllbehältern ist kein harmloser Unfug, sondern schnell auch eine gravierende Straftat mit oft unkalkulierbaren Folgen. Weisen Sie vorsorglich auch Ihre Kinder auf diese Gefahr hin und vermeiden Sie zu sorglosen Umgang mit heißer Asche etwa nach dem Grillen oder vermeintlich erloschenen Zigarettenstummeln.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell