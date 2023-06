Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Zwei Kinder in kurzer Folge in Schwerin bei Verkehrsunfällen verletzt

Schwerin (ots)

In kurzer Folge wurden am gestrigen Nachmittag in Schwerin zwei Kinder im Straßenverkehr verletzt:

Der erste Fall ereignete sich gegen 15.35 Uhr in der Hamburger Allee in Höhe der Fußgängerampel an der Haltestelle Hegelstraße: Ein 4-jähriges Mädchen riss sich ersten Erkenntnissen nach los und betrat plötzlich trotz Rotlichts für Fußgänger die Fahrbahn. Der 60-jährige Fahrer eines Transporters konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und erfasste das Kind mit seinem Fahrzeug. Das Kind mit somalischer Nationalität wurde leicht verletzt ins Klinikum gebracht; der deutsche Fahrer aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim blieb unverletzt.

Kurz darauf wurde ein weiteres Kind angefahren, dieses Mal in der Brüsewitzer Straße in Schwerin-Friedrichsthal: Gegen 16.05 Uhr bog ein 66-jähriger Schweriner mit seinem Wagen rechts ab und erfasste dabei einen auf gleicher Höhe fahrenden 6-jährigen Jungen auf seinem Fahrrad. Das Kind stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Es wurde vorsorglich ins Klinikum gebracht; die Sachschadenshöhe wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Es handelt sich bei beiden Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

Die Unfallursachenermittlung obliegt in beiden Fällen dem Kriminalkommissariat Schwerin.

Wir weisen darauf hin, dass gegenüber schwächeren Verkehrsteilnehmern wie Kindern, körperlich Beeinträchtigten oder älteren Mitmenschen immer besondere Sorgfaltspflichten gelten. Gerade bei Kindern im Straßenverkehr muss immer mit unvorhergesehenen Reaktionen gerechnet werden. Bleiben Sie bremsbereit!

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell