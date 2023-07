Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 70-jähriger Motorradfahrer nach missglücktem Überholmanöver schwer verletzt -#polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Am heutigen Freitagnachmittag (14.07.2023) ist ein 70-jähriger Motorradfahrer nach einem Überholmanöver gestürzt. Dabei verletzte er sich schwer. Der Senior war mit seinem Fahrzeug auf der Landstraße L 717 aus Richtung Diedenshausen kommend in Richtung Bad Berleburg unterwegs. Kurz vor einer scharfen Linkskurve wenige Kilometer vor dem Ortseingang Bad Berleburg überholte er eine vor ihm fahrende 34-jährige Pkw-Fahrerin. In der anschließenden Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad. Er kam letztlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug er sich mehrfach. Er musste anschließend mit dem Rettungshubschrauber schwerverletzt in ein Krankenhaus geflogen werden. Das Motorrad musste total beschädigt geborgen werden. Der Gesamtsachschaden dürfte mindestens 20.000 Euro betragen. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weitere Sachbearbeitung. Unfallursächlich dürft hier die nicht angepasste Geschwindigkeit nach dem Überholvorgang gewesen sein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell