Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß an der HTS-Anschlussstelle Eiserfeld -#polsiwi

Siegen-Eiserfeld (ots)

Am heutigen Freitagnachmittag (14.07.2023) ist es an der Anschlussstelle der HTS-Auf- beziehungsweise Abfahrt zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw gekommen. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt. Gegen 14:20 Uhr fuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Subaru von Eiserfeld kommend über den dortigen Kreisel in die Auffahrtspange zur HTS in Richtung Siegen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam er im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang nicht geklärter Ursache von seiner Fahrspur nach links ab und geriet in den Gegenverkehr. Hierbei kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 70-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eine Dachzeltkonstruktion vom Dachträger des Subaru gerissen. Die Zeltkonstruktion flog meterweit und blieb schließlich im Seitenbereich liegen, ohne weitere Verkehrsteilnehmer zu treffen. Der 23-Jährige und die 70-Jährige waren infolge der Kollision in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die ebenfalls alarmiert Feuerwehr aus den Pkw geschnitten werden. Beide Personen wurden aufgrund ihrer Verletzungen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Sachbearbeitung übernommen. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache gehen in alle Richtungen. Den Subaru des jungen Mannes sowie sein Handy stellten die Ermittler auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sicher. Der Gesamtschaden dürfte bei mehr als 50.000 Euro liegen. Die Zu-/Abfahrtspange ist bis zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der Unfallaufnahme sowie der Räum- und Reinigungsarbeiten gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell