Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Rolling Deep mit Polizeiexperten und getuntem "Polizeifahrzeug"

Siegen (ots)

Die Tuner dürften diesen Termin schon seit langem fett im Kalender markiert haben. Am kommenden Sonntag (16.07.2023) findet in Siegen auf dem IKEA-Gelände am Heidenberg das "Rolling Deep Siegen 2023" statt. Bei der Veranstaltung handelt sich um ein Treffen von privaten Tunern sowie von gewerblichen Anbietern dieser Branche. Der Veranstalter rechnet mit bis zu 25.000 - 30.000 Besuchern. "Rolling Deep" ist eine Gemeinschaft, die dieses Event zu wohltätigen Zwecken veranstaltet. Der komplette Spendenerlös kommt der Aktion Lichtblicke e.V. zu Gute.

Die Polizei ist mit einem eigenen Infostand vertreten.

Die Botschaft der Kreispolizeibehörde: "Getunte Fahrzeuge haben ihren optischen Reiz. Wichtig aber: Tunt legal und sicher. Bei illegalem und unsicherem Tuning schreitet die Polizei hingegen konsequent ein!"

Um mit den Leuten zu fachsimpeln und auch den ein oder anderen Tipp geben zu können, sind für die Polizei ausgewiesene Experten des Verkehrsdienstes am Info-stand vertreten. Unterstützt werden sie durch einen Angestellten der Dienststelle, einen gelernten Kfz-Meister, der auch bei Sonderkontrollen immer wieder die Fahr-zeuge fachmännisch unter die Lupe nimmt. Ein optisches Highlight wird ebenfalls am Start sein. Die Kampagne "Tune it! Safe!" unterstützt die Polizeibehörde und stellt eines ihrer Kampagnenfahrzeuge zur Verfügung, einen getunten Sportwagen im Polizeilook.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell