POL-OH: Zeugenaufruf nach Thuja-Hecken-Brand

Vogelsbergkreis (ots) - Einbruch in Vereinsheim Alsfeld. Ein Sportlerheim in der Straße "Am Schloßberg" in Altenburg wurde am frühen Donnerstagmorgen (27.07.) Ziel unbekannter Täter. Nachdem sich die Einbrecher gewaltsamen Zutritt zu dem Gebäude verschafft hatten, durchsuchten sie zwischen 2.40 Uhr und 3.20 Uhr die Räumlichkeiten. Mitsamt einem Laptop der Marke Lenovo im Wert von circa 300 Euro flüchteten sie schließlich unerkannt in unbekannte Richtung. Die genaue ...

