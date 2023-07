Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Leuth: Gouda-Gauner geschnappt

Nettetal-Leuth (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen aus einem Discounter ist es zu verdanken, dass die Polizei am Dienstagabend in Leuth zwei Männer (36 und 34) und zwei Frauen (33 und 29) - alle ohne festen Wohnsitz in Deutschland - vorläufig festnehmen konnte, die im Verdacht stehen, unter anderem in dem Discounter in Lobberich gestohlen zu haben.

Den Einsatzkräften gelang es, das Fahrzeug mit den vier Personen an der Straße Hampoel in Leuth anzuhalten und zu kontrollieren. Der Blick in den Kofferraum zeigte ein kleines Warenlager. Neben mehr als 20 Shampooflaschen kamen unter anderem auch 25 Stücke Gouda und knapp 20 andere Käsestücke zutage.

Eine Überprüfung ergab, dass gegen den 34-Jährigen und die 29-Jährige bereits Untersuchungs-Haftbefehle von anderen Behörden vorlagen. Aufgrund derer schickte ein Untersuchungsrichter die beiden in Haft. Die anderen beiden waren nie vorher polizeilich in Erscheinung getreten und wurden nach Abschluss der Maßnahmen am Mittwoch entlassen. Die Ermittlungen dauern an. /hei (721)

