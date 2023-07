Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Polizei schnappt potentielle Autoaufbrecher

Schwalmtal-Waldniel (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden zwei junge Männer dabei beobachtet, wie sie an Autotüren an der Straße "An Haus Clee" rüttelten. Eine Zeugin hatte die beiden gegen 1.45 Uhr gesehen und die Polizei informiert. Kurz darauf konnten die eingesetzten Beamten auch einen 18-Jährigen aus Niederkrüchten und einen 17-Jährigen aus Viersen in der Nähe entdecken, auf die die Beschreibung der Zeugin passte. Bei dem Jugendlichen und dem Heranwachsenden fanden die Einsatzkräfte eine Sturmhaube, ein Paar Handschuhe, ein verbotenes Messer sowie Betäubungsmittel samt Zubereitungseinrichtungen. Eine Nachschau an den Autos, an denen die Tatverdächtigen gewesen waren, ergab, dass keins davon aufgebrochen worden war. Ohne ihre Gegenstände konnten die beiden noch in der Nacht den Heimweg antreten. Die Ermittlungen dauern an. /hei (719)

