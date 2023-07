Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Versuchter Diebstahl eines Pkw - Hinweise erbeten

Viersen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 25.07.2023 hat es gegen 04.40 Uhr einen versuchten Diebstahl eines Autos gegeben. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, da er auf dem Hormesfeld einen Pkw quer auf der Straße stehen sah. Nachdem der Zeuge sich vergewissern wollte, dass es sich nicht um einen Unfall handelte, sah er, wie zwei vermutlich männliche Tatverdächtige in Richtung der Feuerwehrwach auf der Gerberstraße von dem quer stehenden Pkw wegeilten. Die Polizei bittet um weitere Zeugen und nimmt Hinweise unter der 02162/377-0 entgegen. / AM (718)

