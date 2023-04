Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Vandalismus in Schulgebäude

Borken (ots)

Tatort: Borken-Gemen, Neumühlenallee;

Tatzeit: zwischen 24.04.2023, 18.00 Uhr, und 25.042023, 07.15 Uhr;

Mutwillig haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Borken-Gemen Sachschaden in einer Schule angerichtet. Die Täter waren auf unbekannte Weise in das Gebäude an der Neumühlenallee gelangt. Im Inneren entleerten sie in Klassen und Fluren mehrere Feuerlöscher. Die Eindringlinge rissen in einem Raum Tafeln von den Wänden und durchschnitten Kabel; zudem verunreinigten sie Mobiliar und beschädigten ein Kopiergerät. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell