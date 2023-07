Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst/Nettetal: Zwei Exhibitionisten, einer gestellt

Tönisvorst/Nettetal (ots)

Am Dienstagabend und in der Nacht zum Mittwoch sind im kreis Viersen zwei Männer wegen Exhibitionismus aufgefallen. Einer onanierte auch vor Polizeibeamten weiter und wurde gestellt. Der erste Fall trug sich in St. Tönis zu. Eine 45-jährige Tönisvorsterin war gegen 18.30 Uhr auf dem Radweg zwischen Düsseldorfer Straße und Tackweg unterwegs. Ein Mann folgte ihr mit einem Treckingrad, sprach sie mehrfach an und zeigte sich ihr in schamverletzender Weise. Am Ende fuhr er mit dem Fahrrad davon. Die Frau beschreibt ihn als etwa 17 bis 19 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, mit schwarzen kurzen Haaren. Die Augen beschreibt sie als eher mandelförmig, zudem habe der Mann eine etwas breitere Nasenspitze und ausgeprägte Wangenknochen. Er trug eine graue Hose, dazu ein T-Shirt. Dessen unterer Rand war auffällig und leuchtend in Gelb oder Orange gefärbt. Hinweise auf diesen Mann nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. Um kurz nach Mitternacht bemerkten drei junge Frauen (26, 21, 28), die mit einem Auto unterwegs waren, hinter ihnen einen Mann in einem Pkw, der sich merkwürdig verhielt und schließlich überholte. Auf einem Gelände an der Leuther Straße stieg er aus und onanierte vor den drei jungen Frauen aus Nettetal. Auch als kurz darauf die herbeigerufene Polizei eintraf, hörte er erst nach eindringlicher Aufforderung auf. Die Beamten stellten fest, dass der 27-jährige Niederländer aus Meijel unter Drogeneinfluss stand. Deswegen kommt zu dem Vorwurf des Exhibitionismus auch noch der des Fahrens unter Drogeneinfluss. /hei (715)

