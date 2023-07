POL-VIE: Viersen-Rahser: Einbrüche in Gartenlauben in einem Kleingartenverein

Willich-Anrath (ots) - Letzte Woche Montag, am 17.07.2023, hat es gegen 16.15 Uhr einen Verkehrsunfall auf dem Bökel / Viersener Straße in Willich-Anrath gegeben. Ein 36-jähriger Krefelder fuhr mit seinem Fahrrad auf ´Bökel` in Fahrtrichtung Neersen. An der Einmündung zur Viersener Straße kam von links eine Pkw-Fahrerin, die vermutlich am dortigen Stop-Schild ...

