Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Radfahrer muss Vollbremsung machen - Zeugenaufruf

Willich-Anrath (ots)

Letzte Woche Montag, am 17.07.2023, hat es gegen 16.15 Uhr einen Verkehrsunfall auf dem Bökel / Viersener Straße in Willich-Anrath gegeben. Ein 36-jähriger Krefelder fuhr mit seinem Fahrrad auf ´Bökel` in Fahrtrichtung Neersen. An der Einmündung zur Viersener Straße kam von links eine Pkw-Fahrerin, die vermutlich am dortigen Stop-Schild nicht ordnungsgemäß anhielt und über den Kreuzungsbereich fuhr. Auf Grund dessen musste der 36-Jährige eine Vollbremsung machen, um eine Kollision zu vermeiden. Wegen der Vollbremsung stürzte der Krefelder auf die Fahrbahn. Die Pkw-Fahrerin stieg aus und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden. Da der 36-Jährige noch unter Schock stand, vermutete er, dass es unverletzt sei und die beiden Beteiligten tauschten keine Personalien aus. Die Pkw-Fahrerin verließ daraufhin den Unfallort. Der Radfahrer stellte im weiteren Verlauf dann fest, dass er sich doch verletzte und sich in ärztliche Behandlung begeben musste. Das Verkehrskommissariat bittet daher um Zeugenhinweise. Falls Sie Angaben machen können, oder die bislang unbekannte Pkw-Fahrerin sind, melden Sie sich bitte unter der 02162 377-0. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarz-silbernen Audi A1 handeln. / AM (711)

