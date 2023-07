Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Ein Einbruch in ein Geschäft - Ein versuchter Einbruch in ein Geschäft

Viersen (ots)

Zwischen dem 22.07.2023 und dem 24.07.2023 hat es zwei Einbrüche in Geschäfte in Viersen-Stadtmitte gegeben. Einer der Einbrüche wurde vollendet, bei dem anderen Einbruch blieb es bei einem Versuch. Zwischen dem 22.07.2023, 16.30 Uhr und dem 24.07.2023, 07.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Tatverdächtige die Türe eines Geschäftes auf der Hauptstraße in Viersen aufzuhebeln. Der Versuch blieb hier glücklicherweise erfolglos. Zum anderen brachen Unbekannte am 24.07.2023 gegen 03.20 Uhr in eine Parfümerie auf der Hauptstraße in Viersen ein. Sie verschafften sich Zugang zu dem Objekt, indem sie die Türe aufhebelten. Die Tatverdächtigen durchwühlten das Geschäft. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Ob die beiden Einbrüche im Zusammenhang stehen ist Bestandteil der sofort eingeleiteten Ermittlungen. Die Polizei bittet um Hinweise. Falls Sie auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162 377-0. / AM (708)

