POL-RBK: Bergisch Gladbach - Tageswohnungseinbruch in Gronau

Rösrath (ots) - Am Dienstag (13.06.) ereignete sich an der Einmündung Bergische Landstraße / Hausacker ein Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriger Radfahrer aus Rösrath schwer verletzte wurde. Der Radfahrer befuhr gegen 19:20 Uhr die Straße Hausacker und beabsichtigte an der Einmündung nach links in die Bergische Landstraße einzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrer aus ...

mehr